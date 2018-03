Lucio Dalla: «Cosa sarà»

Lucio Dalla, naschì ils 4 da mars dal 1943 a Bologna e mort il 1. da mars dal 2012 a Montreux, ha laschà enavos bleras melodias che restan per adina en l'ureglia.

Ina da sias pli bellas è «Cosa sarà» cun in text profund. In toc ch'el ha cumponì ensemen cun Rosalino Cellamare alias Ron. Registrà ha el la chanzun il 1979 per ses otgavel disc «Lucio Dalla», ina da sias capodovras. Tar quest disc èsi numnadamain gartegià ad el da cuntanscher sia pli gronda madirezza artistica. Il disc è vegni realisà en ils «Stone Castle Studios» en la regiun da Como. Tar «Cosa sarà» è Dalla vegni accumpagnà da ses ami Francesco de Gregori, ed els dus chantan tranter auter:

«cosa sarà che ti porta a cercare il giusto dove giustizia non c'è»

e fan ponderaziuns davart dumondas da la vita cun pleds da bellezza:

«cosa sarà che ti svegli al mattino e sei serio, che ti fa morire ridendo di notte»