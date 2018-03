McLaughlin, Di Meola & De Lucia: «Mediterranean Sundance»

Ils 5 da december dal 1980 datti in concert legendar e quel vegn lura renuma cun la registraziun per il disc «Friday Night in San Francisco», il disc il pli enconuschent da musica live cun ghitarra accustica. Sin il palc en il Warfield Theatre a San Francisco èn be trais ghitarrists, nagin bass, nagina percussiun e nagina batteria. Quels trais èn pero trais dals megliers: Al Di Meola, John McLaughlin e Paco De Lucia. Già l'emprim toc procura per gronda admiraziun, in toc che deriva oriundamain dal segund disc da Al Di Meola, da «Elegant Gypsy» da l'onn 1977. «Mediterranean Sundance» cuntegn elements da jazz e flamenco ed in duett da Al Di Meola e Paco De Lucia che daventa adina pli intensiv e che mussa lur grondas qualitads. Ils tuns sperts sco il chametg da Al ed il flamenco sulvadi da Paco. Cun quel toc èn els dus daventads renumads, e per Paco De Lucia – ch'era gia enconuschent en Spagna - è quai er stà il pass vers ina carriera mundiala.