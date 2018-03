Miles Davis: «Time after time»

Il 1983 è «Time after time» l'emprim hit n. 1 per la chantadura americana Cyndi Lauper. Da quella chanzun datti pli tard reprisas en differents stils e geners, er da Willie Nelson e da Eva Cassidy. La pli enconuschenta è pero quella da Miles Davis. Il 1985 fa il musicist da jazz in disc in pau insolit. Il grond trumbettist tscherna er dus chanzuns da pop ch'el integrescha en ses disc «You're Under Arrest» e ch'el interpretescha lura en ses stil tut agen. Ina è «Human Nature» da Michael Jackson, l'autra quella da Cyndi Lauper. Er la versiun da Miles Davis da «Time after time» daventa enconuschenta, er perquai ch'in auter public sa lascha fascinar da sia musica. Registra ha Davis a New York en il Record Plant Studio, e la vegn el accumpogna da musicsts da renum sco John Scofield, John McLaughlin e Robert Irving. Il resultat è ina versiun da «Time after time» sensibla e plaina d'atmosfera.