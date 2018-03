Nickless: «Groovin»

Cun mo siat onns ha il giuven Nicola Kneringer cumenzà a sunar battaria. Insaquants onns pli tard ha el lura gudagnà cun sia gruppa d'uffants «Klirrfaktor» la concurrenza Swiss star Contest. Gia lura è stà cler, ch'il giuven da Turitg vuli far insatge cun musica. Uschia ch'el ha decidi da studegiar tecnica dal tun. Suenter ses studi ha el lura vivì in temps a Londra nua che tuts han clamà el Nicolas. Ord quai motiv ha el lura sa numnà Nickless. Emna passada è el stà tar RTR en il studio ed ha preschentà sia nova single «Groovin» ch'è in pau in simbol per ses plaschair d'experimentar ed empruvar novas chaussas.