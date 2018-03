Ofra Haza: «Im Nin’Alu»

Mesemna, 28.2.2018, 9:30 Termins da l'emissiun Emprima emissiun: Mesemna, 28.2.2018, 9:30, RTR



Ofra Haza è stada ina da las artistas che duvrava savens elements da la musica tradiziunala per far sia musica moderna. Ses toc «Im Nin'Alu» dal 1987 è stà in success mundial. Ina da las raschuns è segiramain che sia chanzun cuntegna blers elements ch'han fatg in'impressiun exotica sin il public en l'Europa ed en ils Stadis Unids. Ella cumenza cun ina poesia dals Gidieus jemenits dal 17avel tschientaner:



«Im nin'alu daltei n'divim daltei marom lo nin'alu»

«Er sche las portas dals ritgs èn serradas, las portas dal tschiel èn adina avertas».

Ofra Haza, artista da l'Israel cun ragischs jemenitas, ha chantà questa chanzun per l'emprima giada durant in lavuratori per in teater il 1978. Sis onns pli tard cumpara il toc sin ses disc «Yemenite Songs» ed il 1987 lura en ina versiun remixada da Izhar Ashdot e Yair Nitzani. Quella arriva lura en ils clubs da tut il mund ed er en las paradas da hits, ed è ina da las emprimas chanzuns cun elements da la musica tradiziunala che daventa in success mundial. La chantadura Ofra Haza n'ha però betg pudì cuntinuar cun sia carriera. Il 2003 è ella morta pervi d'ina greva malsogna, sco consequenza d'ina infecziun da HIV.