OneRepublic: «No vacancy»

Venderdi, 1.12.2017, 9:30 Termins da l'emissiun Emprima emissiun: Venderdi, 1.12.2017, 9:30, RTR



La gruppa OneRepublic è vegnida fundada avant 15 onns dal chantadur Ryan Tedder ed il ghitarrist Zach Filkins. Entaifer paucs onns han els cuntanschì ils emprims posts en paradas da hits internaziunalas. Cun quel success rasant è dentant er stà collia blera lavur. Suenter var 10 onns è quai stà memia bler per la gruppa. Perquai han els fatg ina pausa da plirs mais per ponderar co vinavant. Uss èn els turnà cun la chanzun «No vacancy».