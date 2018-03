Pink & Eminem: «Revenge»

Cun la chanzun «What about us» ha la chantadura americana Pink avant paucas emnas finalmain dumagnà da stuschar Despacito giu dil tron da la parada da hits svizra. Uss vegn ella gia cun la proxima single «Revenge». Ensemen cul rappunz Eminem ha Pink registrà ina chanzun che raquinta a moda divertenta co prender vendetga d'in ex partenari.

Revenge Pink ed Eminem han gia pli baud ina giada lavurà ensemen: Here comes the weekend