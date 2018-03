Spin Doctors: «Two Princes»

En ils onns 90 hai dà differents uschenumnads «One hit wonders», gruppas nunenconuschentas che cuntanschan cun ina chanzun las emprimas posiziuns en las paradas da hits e svaneschan silsuenter puspè. Uschia han segir anc blers la chanzun «The Ketchup Song» en l'ureglia u forsa «Butterfly» da la gruppa Crazy Town.

Medemamain in «One hit wonder» è stà «Two Princes» da la gruppa Spin Doctors da New York. Era sch'els han anc publitgà avant e suenter quest hit insaquantas chanzuns, n'han naginas da lur chanzuns pli gì uschè in grond success.