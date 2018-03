The Beatles: «Hey Jude»

Cun passa 600 milliuns albums vendids èn ils Beatles la gruppa cun il pli grond success commerzial insumma. Ringo Starr, George Harrison, John Lennon e Paul McCartney han durant ils onns 60 rut in record suenter l'auter e sveglià in'enorma euforia tranter ils fans. Quai è ì uschè lunsch che fans èn schizunt raivì sin las alas dals aviuns che han transportà ils giuvens da l'Engalterra. In da lur gronds hits è stà «Hey Jude» che Paul McCartney ha scrit per il figl da John Lennon.

Ina chanzun adattada per la 300avla episoda da la seria «Ina chanzun - in'istorgia». La seria ch'ha cumenzà ils 10 d'october 2016 sco successur da la «Truvaglia». In punct impurtant da la seria è il connex cun in eveniment pli spezial che pertutga la chanzun. Il motiv tar la pli emprima chanzun, «Party like a Russian» da Robbie Williams, è stà ch'ella era lura gist vegnida publitgada. Savens vegn era festivà in anniversari u in auter giubileum da l'artist. Dentant preschenta «Ina chanzun - in'istorgia» era simplamain novas chanzuns or dal program quotidian dal Radio rumantsch.