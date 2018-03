UB40: «Red Red Wine»

Mardi, 6.2.2018, 9:30 Termins da l'emissiun Emprima emissiun: Mardi, 6.2.2018, 9:30, RTR



Il 1983 datti l'emprim hit per ina gruppa da reggae brittanica. La chanzun han els emprestà d'in chantautur american, da Neil Diamond. El ha il 1967 in hit cun sia chanzun «Red Red Wine», ina ballada accustica in pau sombra.

16 onns pli tard fa la furmaziun brittanica UB40 ina versiun nova, pli ligera en stil da reggae. Quella è da chattar sin lur disc «Labour of Love», in disc plain reprisas da tocs enconuschents. Lur interpretaziun da la chanzun da Neil Diamond daventa spert in semperverd, ed arriva sin plazza 1 en Gronda Bretagna.

Il 1988 chantan els questa chanzun tar il concert per il 70avel anniversari da Nelson Mandela, e lura arriva ella er sin plazza 1 en ils Stadis Unids. Neil Diamond sco cumponist ha gudagnà bain cun ses dretgs d'autur, però per el è quai er ina da las pli bellas reprisas d'ina da sias chanzuns.