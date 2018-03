Youssou N'dur & Neneh Cherry: «7 Seconds»

Venderdi, 10.11.2017, 9:30 Termins da l'emissiun Emprima emissiun: Venderdi, 10.11.2017, 9:30, RTR



Youssou N'dur è stà minister da cultura dal Senegal en l'Africa dal vest, però pli enconuschent è el sco musicist, surtut pervi d'ina chanzun: «7 seconds».

Youssou N'dur, il star da la musica africana è en Svezia per sa participar ad in festival. Là inscuntra el a Neneh Cherry, figlia dal trumbettist da jazz Don Cherry e musicista, cun hits sco «Manchild» e «Buffalo Stance». Ella fa la proposta da realisar ensemen ina chanzun ed els cumponeschan lura in toc che va sut la pel, in toc davart ils emprims muments en la vita d'in uffant che n'enconuscha anc betg noss mund cun ses problems e sia violenza.



il 1994 è cumpari «7 seconds», remartgabel cun ses tuns sferics e cun las vuschs marcantas dals dus interprets, e la chanzun è en trais linguas: englais, franzos e wolof, la lingua da Youssou N'dur. E questa chanzun ha chattà in grond public, surtut en l'Europa. Ella è stada la stad dal 1994 sin plaz 1 en Svizra e 17 emnas en las top 5, ed er en Frantscha è quai stà in mega-hit: 17 emnas sin l'emprima posiziun.