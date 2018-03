In bouquet cun blers differents hits

I Will Survive The J.W.F. Military Band Fekaris / Perren / Sebregts

Music Bieranjas Miles, John

Let It Be Black Dyke Band Lennon, John & McCartney, Paul

I'll Do Anything For Love The BNFL Band Steinman, Jim / Bernaerts, Frank

Strangers In The Night Brighouse & Rastrick Band Kaempfert, Bert / Fernie, Alan

Time To Say Goodbye Brighouse & Rastrick Band Sartori, Francesco / Campbell, Don

Words Brass Band de Wâldsang Gibb, Barry / Van Kraeydonck, Jan

When You Believe Brass Band de Wâldsang Schwartz, Stephen / Bernaerts, Frank

The Best Of Polo Hofer Swiss Army Concert Band Brüggermann, Hanspeter / Hofer, Polo / Lewis

Ein bisschen Spass muss sein, Medley Blaskapelle Dorfspatzen Oberägeri Gäble, Kurt

Signet instrumentala - VEGL Signet instrumentala - VEGL Bezzola, Martin

Stand By Me Soli Brass King / Leiber / Stoller / arr. Andrew Watkin

Spiritual Moments Soli Brass Stratford, Dizzy

You're The Greatest Lover Heeresmusikkorps Ulm Janschen & Janschens / Walter, Christoph

Reggae Night Wällbläch Bayyan, Amir / Jackson, Liz