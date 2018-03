Duas corifeas dal schlagher

Glindesdi, 13.11.2017, 19:00, RTR



Insatge han ils dus musicists dad oz communabel, omadus en pensiunads – ma fan anc adina musica. Er la via da success para anc adina da funcziunar tar Howard Carpendale sco er tar Roland Kaiser.

Howard Carpendale oriunds da l'Africa dal Sid – l'um cun in accent unic ed adina la medema frisura – ha vendì èn sia carriera varga 50 milliuns portatuns. Oz preschentain nus in ulteriur disc cun il titel «Wenn nicht wir».

Roland Kaiser, il mega star da la Germania fa gia dapi varga 40 onns cun grond success musica. Ses emprim disc è cumparì l'onn 1976 e dacurt ses 27avel «Stromaufwärts – kaiser singt kaiser».



Co che quests dus discs tunan, pudais vus tadlar en la Stailalva. E cun in zichel cletg pudais Vus gudagnar il disc da Roland Kaiser. Bun divertiment e buna fortuna!?