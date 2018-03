Nus avain novas!

Glindesdi, 4.12.2017, 19:00 Termins da l'emissiun Emprima emissiun: Glindesdi, 4.12.2017, 19:00, RTR



La Sigrid e la Marina e Hansi Hinterseer han dacurt edì novs portatuns e quels vulain nus gugent preschentar a vus en «La Stailalva».

Las duas soras dal Salzkammergut en l'Austria fan dapi lur uffanza musica ensemen, lur grondiusas vuschs èn enconuschentas en la scena ed er lur amur per la patria. «Heimatgefühle – Folge 3» è in album detg calm e sco fatgs per il temp d'advent.

Plinavant preschentain nus il disc «Für mich ist Glück....» da Hansi Hinterseer. In album cun bellas chanzuns d'amur. E cun in zichel cletg pudais Vus gudagnar il disc da Hansi Hinterseer. Bun divertiment e buna fortuna!?