Nus avain novas !

Glindesdi, 26.3.2018, 19:00, RTR



La Laura Wilde ed il duo Simone e Charly Brunner han dacurt edì novs portatuns e quels vulain nus gugent preschentar a vus en la Stailalva.

La Laura Wilde da Heppenheim en Germania fa dapi igl onn 2011 cun success musica. Da la «selvadia» sco ella vegn adina puspè numnada tadlain nus intgins tocs giu da ses 5avel album da studio. In disc cun bler power, ma er melodius, amabel e selvadi. Plinavant èn la Simone e Charly Brunner pronts cun lur disc nov «Wahre Liebe», in album cun bleras chanzuns d'amur. E cun in zichel cletg savais Vus gudagnar il disc da Laura Wilde . Bun divertiment e buna fortuna !

Redacziun: Christa Soliva