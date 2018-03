1968 ed il boom dal blues

Dals Yardbirds enfin tar ils Beatles

Gruppas sco ils Bluesbrakers da John Mayall (foto) u ils Yardbirds avevan gia tschiffà si baud il vegl blues da Muddy Waters e Wllie Dixon ed al transformà en ina varianta giuvna ed alva britannica. Sut l'influenza da ghitarrists virtuus sco Eric Clapton e Jeff Beck è naschida vers la fin dals onns sessanta surtut en Gronbretagna in nov boom da blues electric ch'ha schendrà gruppas da pur blues sco ils Fleetwood Mac, ils Ten Years After u ils Chicken Shack. E perfin ils Beatles han rescuvert l'onn 1968 il vegl lament afroamerican, per exemepl en il «Yer Blues» da John Lennon.

Ils titels en l'emissiun TITEL INTERPRET AUTURS On The Road Again Canned Heat Wilson/Jones The Bear John Mayall's Bluesbrakers Mayall I'm a Man Yardbirds McDaniel Srange Brew Cream Clapton/Collins/Pappalardi I Ain't Superstitious Jeff Beck Group Dixon I Can't Quit You Babe Led Zeppelin Dixon Red House Jimi Hendrix Experience Hendrix Black Magic Woman Fleetwood Mac Green Spoonful Ten Years After Dixon I'd Rather Go Blind Chicken Shack Jordan A New Day Yesterday Jethro Tull Anderson No Expectations Rolling Stones Jagger/Richards Yer Blues Beatles Lennon/McCartney No Reply John Mayall's Bluesbrakers Mayall