Bob Dylan e l'onn 1968

Venderdi, 23.2.2018, 19:00



Da Manfred Mann enfin tar Jimi Hendrix.

Enturn l'onn 1968 èn cumparidas numerusas represas da chanzuns oriundas da Bob Dylan, chanzuns ch'ins n'enconuscheva per part anc betg en lur versiuns originalas: «Mighty Quinn» da Manfred Mann u «I Shall Be Released» dals Tremeloes figureschan tranter quellas, tuttas elegidas a ses temp or d'in pool da cumposiziuns betg publitgadas. Ma er or da l'album regular da Bob Dylan «John Wesley Harding» – cumparì curt avant Bumaun dal 1968 – tadlain nus in pèr represas, surtut la fenomenala «All Along The Watchtower» da Jimi Hendrix.

Ils titels en l'emissiun TITEL INTERPRET AUTURS John Wesley Harding Bob Dylan Dylan You Ain't Going Nowhere The Byrds Dylan Too Much Of Nothing Peter, Paul & Mary Dylan Mighty Quinn Manfred Mann Dylan I Shall Be Released Tremeloes Dylan This Wheel's On Fire Julie Driscoll & Brian Auger Dylan/Danko Crash On The Levee Bob Dylan Dylan Tears Of Rage The Band Dylan/Manuel Nothing Was Delivered The Byrds Dylan All Along The Watchtower Jimi Hendrix Experience Dylan Drifter's Escape Joan Baez Dylan I Pity The Poor Immigrant Judy Collins Dylan I Dreamed I Saw St. Augustin Bob Dylan Dylan The Wicked Messenger Patti Smith Dylan I'll Be Your Baby Tonight UB 40 & Robert Palmer Dylan I Shall Be Released Nina Simone Dylan