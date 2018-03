Days Of Future Passed

Rescuverta d'in album istoric dals Moody Blues.

«Nights In White Satin» - ina ballada da chandailas nundestruibla, perpetuada l'onn 1967 dals Moody Blues (e perfin transponida blers onns pli tard en rumantsch!). Ma be paucs san che quella chanzun fa part dad in giagliard album conceptual da la gruppa englaisa.

«Days Of Future Passed» è il titel da questa ovra che cumbinava per l'emprima giada il popsong cun texturas da musica classica, e che vala oz sco battasendas per il rock uschenumnà progressiv.

Ils titels en l'emissiun TITEL INTERPRET AUTURS Go Now Moody Blues Banks/Bennet The Day Begins Moody Blues Knight/Edge Dawn Moody Blues Pinder Another Morning Moody Blues Thomas Peak Hour Moody Blues Lodge Tuesday Afternoon/Time To Get Away Moody Blues Hayward/Lodge The Sun Set/Twilight Time Moody Blues Pinder/Thomas Nights In White Satin Moody Blues Hayward/Edge/Knight Ride My See-Saw Moody Blues Lodge Dr. Livingstone, I Presume Moody Blues Thomas Ina notg el silenzi Paul Nay Hayward