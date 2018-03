Ils umens dal 1987

Davent da Michael Jackson enfin tar...

Fertant che las dunnas stuevan anc cumbatter ferm per gartegiar en las paradas dal 1987, faschevan ils umens musicists detg furore avant 30 onns. Quai tanscha da Prince e ses album cardinal «Sign O The Times» enfin tar ils U2 e lur capodovra «Joshua Tree», quai cumpiglia Bruce Springsteen e ses «Tunnel Of Love» sco er ils Züri West cun lur primalbum «Sport und Musik». Ina bella parada masculina da l'onn 1987.