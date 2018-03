Radiosongs

Venderdi, 16.2.2018, 19:00 Termins da l'emissiun Emprima emissiun: Venderdi, 16.2.2018, 19:00, RTR



Gloria e beffas per il vegl med auditiv.

Cun «Video Killed The Radio Star» avevan ils Buggles englais commentà il grond midament dals meds musicals davent dal radio tar la televisiun, anno 1979. En quella perioda han blers artists dechantà il radio, e quai betg adina en moda nostalgica glorifitganta, mabain er crititgond magari la commerzialisaziun u la tendenza superfiziala e banala dal med.

Titels sco «Radio Ga Ga» dals Queen ubain «Shit On The Radio» da la Nelly Furtado (foto) discurran qua ina lingua detg clera. Ma a la fin datti tuttina in pèr tuns da veneraziun, per exempel là, nua ch'ils Beach Boys tardivs confessan «That's Why God Made The Radio». Il radio – quasi in med divin!

Ils titels en l'emissiun TITEL INTERPRET AUTURS Video Killed The Radio Star The Buggles Woolley/Horn Voices On The Radio Mando Diao Dixgard/Haglund/Heikinpieti On My Radio Selecter Davies Radio Radio Elvis Costello Costello Mexican Radio Wall Of Voodoo Wall Of Voodoo A Radio Mogo Amadou & Mariam Doumbia/Bagayoko Universelles Radio Nina Hagen Dumas/Hagen FM Steely Dan Fagen/Becker Radio Zum Glück Züri West Züri West/Kuno Lauener **** On The Radio Nelly Furtado Furtado That's Why God Mede The Radio Beach Boys Thomas/Peterik/Wilson/Millas Radio Ga Ga Queen Taylor Bedside Radio Slam & Howie & The Reserve Men von Arb/von Rohr/Nägeli Radio Rezia Ils Galiots Springsteen