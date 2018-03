Mr. Casanova e las rollas da film da 35 mm

La Fundaziun grischuna per la fotografia lascha restaurar otg rollas da film dals onns 1920. L'onn 1913 è Gion Peter Casanova emigrà da Vrin a New York. In pèr onns pli tard è il giuven turnà ed ha filmà catastrofas da la natira e la vita e la lavur en Surselva. El era um da camera dad ina firma da producziun americana che fascheva revistas da film emnilas.

Blers onns pli tard, l'onn 2006, ha Werner Haas da Bravuogn cumprà otg rollas da film al Gänggelimarkt da Cuira. Durant diesch onns ha el conservà las rollas ed avant curt las surdà a Pascal Werner da la Fundaziun grischuna per la fotografia. Ensemen cun in spezialist da l'istorgia dal film ha Werner fatg emprimas retschertgas davart las otg rollas da 35mm ch'èn ina sensaziun cinematografica. Ma deplorablamain èn las rollas da film en in fitg nausch stadi e ston vegnir restauradas.

Emprims singuls maletgs mussan tranter auter la bova da Zignau dal 1927. Il Magazin da cultura rapporta da la truvaglia filmica e da lur muntada per l'ierta culturala dal Grischun.

Hitaparada litterara

En la rubrica litterara preschenta Clà Riatsch ses top ten litterars: scenas, motivs e figuras or da cudeschs che stattan a cor ad el. Questa sonda «Perdunanza gronda a Trantertemp» da Beni Vigne, ina transfiguraziun grotesca dals rituals da «pardanonza».

Mr. Casanova - Il piunier cineast

