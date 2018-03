Cura es Ti ventiraivel?

Dumengia, 25.2.2018, 9:03 Termins da l'emissiun Emprima emissiun: Dumengia, 25.2.2018, 9:03, RTR



Questa dumonda ha La Marella tschentà ad audituras ed auditurs. Las respostas èn uschè variadas sco las persunas sezzas; rirs d'uffants, tschivliez d'utschels, far tschaiver, esser sulet, far viadis, turnar a chasa, chantar, far sport e.u.v.

La tschertga da la ventira dura dapi millennis, ma ina resposta definitiva ed ina che vala per tuts n'ha l'umanitad anc betg chattà. La Marella sa metta tuttina a la tschertga da ventira, quai cun agid dal filosof Iso Camartin e da Marina Berini, docenta per l'uschenumnà «Schulfach Glück».

