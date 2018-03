Dal vinars ad in fin dagut

Dumengia, 12.11.2017



L'organisaziun professiunala «DistiSuisse» premiescha mintgonn ils megliers destillaturs da la Svizra. La destillaria «Daguot» a Glion è vegnida premiada dacurt cun sis medaglias d'aur.

La Marella era sa messa avant in onn e mez sin ils fastizs da la cultura da vinars en Surselva d'ier ed oz, ella è sa scuntrada cun l'anteriur hotelier ed ustier Leci Brugger, che raquinta dals temps cur ch'ils giasts pustavan anc in «pudel» – in magiel cun in deciliter vinars. «Oz è quai sa midà da la quantitad en meglra qualitad», ha ditg ses figl ed ustier Curdin Brugger.

Sper la qualitad è er dumandada la varietad. Ed uschia datti anc adina da quels che van e gievan a chavar ragischs da giansauna per far vinars, sco Robert Bundi da Surrein. E Beni Simeon e Robert Cathomas han gì durant la chatscha l'idea balurda da far ina atgna destillaria e da numnar quella «Daguot». Oz brischan els a Glion ina gronda varietad da vinars e fins daguts che han sco ch'i para success

