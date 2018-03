Tschintg onns Lumnezia fusiunada

Suenter la Val Müstair e la Bregaglia è la fusiun da Lumnezia, il 2013, stada la pli gronda fusiun da vallada en il Grischun. Co vesi or suenter 5 onns, tge facit fan ils Lumnezians?

Cun la maridaglia e 9 milliuns francs dal chantun èn las otg vischnancas da Cumbel, Degen, Lumbrein, Morissen, Suraua, Vella, Vignogn e Vrin daventadas ina. A partir dal 2013 èsi stà finì da patratgar en il pitschen. Ils Lumnezians han cumenzà a pensar en il grond, vul dir da far crescher ensemen ina vischnanca gronda cun 2'100 abitants. Lavur per s'organisar e s'installar hai dà e datti anc adina blera.

Nus avain vulì savair tge ch'è gartegià bain e tge ch'ins faschess oz forsa auter. Cun tut las investiziuns fatgas: Co stat la Lumnezia oz finanzialmain e tge notas datti davart dal chantun? La Marella sin visita en Lumnezia per tadlar da las experientschas fatgas e per dar in curt sguard enavos ed enavant.