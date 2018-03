Minisguard dals 03.03.2018

Siglir – mo endretg!

Sonda è il Big Air Contest «Surselva Jam»: A Breil mussan ils freestylists lur trics. Ma avant ch’ins sa far tals sigls, ston ins era emprender co far quels senza sa far mal. Perquai è noss redactur Livio stà cun Enea Capaul a laschar mussar co ins siglia endretg.

Temp da glatsch

Suenter las fradaglias da quest’emna pudess ins pensar da viver en in temp da glatsch – e quai è era uschia. Simplamain en ina fasa pli chauda. Co ch'i vegn tar in temp da glatsch, vegnis vus a savair en il Minisguard.