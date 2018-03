Minisguard dals 10.02.2018

Pertge dovri la sfera d’ozon?

Quest’emna han scienziads chattà ora che nossa sfera d’ozon na sa revegn betg uschè svelt sco pensà. Ma tge funcziun ha quella insumma?

Co funcziuna in hit?

Mintg’onn datti da nov chanzuns che na vulan simplamain betg passar. Ils gronds hits vegnan laschads ì l’entir di en tut ils radios ed uschia restan els sco verms d’ureglia en nossas testas.

Tge fa d'ina chanzun in hit? Nus essan stads tar in producent da musica ed avain analisà in da quels hits.