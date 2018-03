Minisguard dals 24.02.2018

Emprendan uffants pli tgunsch che creschids?

En nossa vita vai adina per emprender. Emprender dad ir a pe, da discurrer, da far quints, da schliar problems ed anc bler auter. Ed i dat la teoria ch’uffants emprendian pli spert che creschids. Sche quai è vair e co che nus emprendain, quai datti da vesair en il Minisguard.

Il gust da laschar sgular

Questa fin d’emna pon ils fans d’aviatica da model admirar aviuns ed helicopters a Cazas en halla da scola. Sper la fascinaziun da sgular fascinescha la lavur en il detagl. Perquai ch'ils possessurs construeschan sezs lur aviuns. Il Minisguard mussa tge lavur che quai è da construir uschè in aviun da model.