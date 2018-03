A lieus, vals e pievels

Mardi, 20.2.2018, 19:00



Oz sa drizzan «Noss Chors» a quellas bleras valladas e lieus dal grischun cun lur abitants.

Oz van «Noss Chors» sin in viadi atras l'entir Grischun. Els sa ferman en differents lieus. Saja quai cun far ina curta visita en Val Lumnezia e contemplar las scleridas dal sulegl, sa fermar en il «pign Sevgein» en Surselva, far in paus e baiver in punsch chaud sin mises a Cuira ubain cuntinuar il viadi en l'Engiadina e giudair la survista sin il «Piz Uter».

Ils titels en l'emissiun TITEL CUMPONIST INTERPRET Alla Lumnezia Bundi, Flavio / Tuor, Alfons kontracant Imni a Surmeir Simeon, Gion Duno / Thöni, Gion Peder Chor Davos Fallung Ti pign Sevgein Tschuor, Giusep / Cadieli, Gion Chor mischedau da Sevgein Lai da Barnagn Derungs, Gion Giusep / Cadotsch, Peder Chor viril da Riom-Parsonz-Cunter Piz Uter Appenzeller, Peter / Rilke, Rainer Maria / Clalüna, Alfons Vokalensemble Cantaurora Our il Plan Tiral Fassbänder, Peter / Lansel, Peider Cor viril Engiadina bassa Canzun da Mompé Simonet, Claudio / Albin, Ottilia Cantoria Mompé-Medel Alvra-Gelgia Simeon, Gion Duno / Spegnas, Gion Not Cor viril da Salouf Tamangur Dolf, Benedetg / Schmid, Martin Vokalensemble inCantanti Surses Mani, Curo jun. / Lozza, Pader Alexander Chor viril Surses Igl Uvriu da Danis Caduff, Armin / Blumenthal, Giachen Pieder Chor Uvriu Danis-Tavanasa Patria ladina Broechin, Ernst / Vonmoos, Nuot Cor viril da Samedan Vallerlied Popular / arr. Derungs, Gion Antoni / Mirer, Thomas Chor da giuvenils Grischun Surselva Tschuor, Giusep / Candinas, Luis Chor mischedau da Schluein Churer Maiensässlied Steiner, Wilhelm / Schmid, Martin Männerchor Frohsinn Chur Poschiavo mia Crameri, Franco e Rosalia Coro della Pro Grigioni Italiano Coira A Trun sut igl Ischi Heim, Ignaz / Huonder, Gion Antoni Chor viril da Trun Egn da Mon Popular / arr. Derungs, Gion Giusep Chor Romontsch dalla scola cantunala Cuera Als Romontschs Stoffel, Alfons / Tuor, Alfons Chor viril da Domat