En memoria da Marcus Zarn (1935-2018)

Damaun, 19:00, RTR Termins da l'emissiun Emprima emissiun: Damaun, 19:00, RTR



Oz chantan «Noss Chors» en memoria da Marcus Zarn chanzuns nua ch'el ha dirigì sez.

Marcus Zarn ha senza dubi vivì per la musica. El ha dirigì divers chors sco per exempel il chor viril da Landquart, il chor viril Lumnezia u era il chor viril da Falera. Sper diriger è Marcus Zarn era s'engaschà sco president da la cumissiun da musica chantunala e sco commember da la cumissiun da musica federala. Cun Marcus Zarn è in grond dal chant da chors Grischun morts ch'è s'engaschà bunamain 60 onns per sia passiun.

Redacziun: Dominic Pohle

Ils titels en l'emissiun TITEL INTERPRET CUMPONIST Viva la veta Chor dils Larischs Lombriser, Eduard / Capeder, Dumeni Cantei romontschs Chor dils Larischs Erni, Hans / Candinas, Luis La damaun Chor dils Larischs Bühler, Gion Antoni Meditaziun Chor dils Larischs Muoth, Alvin / Muoth, Sep Antoni Nies pign igniv Chor viril Lumnezia Bertogg, Conrad / Fontana, Gian Ventschidas Chor viril Lumnezia Aeschbacher, Walther / Maissen, Alfons Cant digl univers Chor viril Lumnezia Bertogg, Conrad / Cadotsch, Peder Vas da notg Chor viril Lumnezia Aeschbacher, Walter / Derungs, Gion Giusep L'olma Chor viril Lumnezia Sialm, Duri / Fry, Carli Salve Regina Chor viril Lumnezia Muoth, Alvin / Cadotsch, Peder Canzun de primavera Chor viril Lumnezia Erni, Hans / Camathias, Flurin Spel lag Chor viril Lumnezia Derungs, Gion Antoni / Cadieli, Gion Ti eis gnida - ti eis ida Chor viril Lumnezia Nay, Alexi / Darms, Flurin Il pégn Chor viril Lumnezia Derungs, Gion Antoni / Deplazes, Lothar Es wird si ätta musa (Dlüt sägend) Männerchor Landquart chanzun populara dad Arosa Es isch käis Oepfeli niä so root Männerchor Landquart chanzun populara grischuna Schattenhalb Männerchor Landquart Aeschbacher, Walther Ad in pur Chor viril-baselgia da Falera Derungs, Gion Giusep Ei plova Chor da baselgia Falera Derungs, Gion Giusep Salve Regina Chor viril-baselgia da Falera Bovet, Joseph Lein aunc star Chor viril Lumnezia Arpagaus, Gion Luregn / Derungs, Gion Giusep