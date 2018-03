Anigna Waldegg – Tgirunza tar «Médecins Sans Frontières»

Sonda, 27.1.2018, 9:03 Termins da l'emissiun Emprima emissiun: Sonda, 27.1.2018, 9:03, RTR



Professiunalmain è la Surmirana actualmain en Burkina Faso - per gievgia grassa returna ella per far tschaiver cun ses collegAs da «Emil's Gugga» da l'Appenzell.

Sa gidar cun il concarstgaun è insatge che Anigna Waldegg da Savognin ha emprendì da pitschna ensi. Gia sco battasenda ha ella vivì tenor il motto «Allzeit bereit» ed er ussa sco tgirunza hai num d'esser subit pronta per pachetar las valischas per ina missiun en terras da crisa.

Co che la Surmirana ha realisà ses siemi d'in engaschi umanitar e tge plaz che Savognin e l'Appenzell han en sia vita, raquinta la dunna da 30 onns en il Profil.

Anigna e Sepp Waldegg

