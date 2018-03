Flurina Bundi Steiner: «Sche ti vuls midar insatge, stos era far sezza»

Da mastergn è la dunna da 29 onns fiduziaria, il plaschair vi da quest mastergn aveva ella gia sviluppà sco mattatscha. Uschia ha ella vulì far cun ses geniturs in contract per reglar las lavurs ch'ella e sias soras stuevan far en chasa.

Sco dunna creschida ha Flurina Bundi surpiglià il presidi da la gugga Las Lieurs da Trun. I saja reussì detg bain da manar la narradira, ha ella manegià. Dapi dus onns n'è ella betg pli activa en il tschaiver, ma far tschaiver, quai fa ella vinavant cun sias duas soras.

Chavaltgar è ses passatemp numer in. Cun il chaval da siglir va ella ad occurrenzas.