URSINA al Songbird Festival a Tavau

Sonda, 17.2.2018, 19:00 Termins da l'emissiun Emprima emissiun: Sonda, 17.2.2018, 19:00, RTR



L'onn 2017 è stà in bun per URSINA.

La chantautura Ursina Giger da Mustér e sia band han concertà en Svizra ed a l'exteriur e preschentà lur album «You have my heart» cun success. Tranter auter en in bel concert al Songbird-Festival a Tavau, nua che URSINA ha manà il public ina giada dapli en in mund da musica pur e fin. Il Soundcheck ha registrà quest concert.