Digitip – agid per far urden cun il caos da fotografias

Glindesdi, 13.11.2017, 10:15 Termins da l'emissiun Emprima emissiun: Glindesdi, 13.11.2017, 10:15, RTR



Quai porschan tranter auter las trais applicaziuns: «Photo Cleaner – Album Organizer» per i Phone, «AVG Photo Cleaner and Manager» er per i Phone e «Galerie Doktor – Fotoreiniger» per Android.

Trais applicaziuns ch'empermettan agid da far urden sch'il telefonin è plain fotografias, p. ex. suenter in belleza atun. L'idea fundamentala da tuttas trais applicaziuns è da tschertgar fotografias dublas u sumegliantas per pudair stizzar quellas svelt ed uschia far plaz ed urden sin il telefonin.

Photo Cleaner – Album Organizer (i Phone)

Quai è ina app gratuita per i OS. Ella porscha la funcziun da chattar fotografias ed er videos dubels e sumegliants. Plinavant porscha questa applicaziun anc la funcziun da cumprimer, pia da far pli pitschen videos e fotografias.

AVG Photo Cleaner and Manager (i Phone)

Questa applicaziun è per uschè dir la varianta da luxus per l'i Phone. Ella custa trais francs e porscha supplementarmain la funcziun da tschertgar er fotografias da schletta qualitad, pia p. ex. fotografias betg precisas, memia cleras u memia stgiras.

Galerie Doktor – Fotoreiniger (Android)

Quai è ina copia dal AVG Photo Cleaner and Manager, simplamain per Android. Er quella app porscha pia supplementarmain la funcziun da chattar fotografias schlettas. La suletta differenza tar la versiun per i Phone è che la versiun per Android è gratuita.