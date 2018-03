Digitip – Trametter endretg fotografias

Glindesdi, 5.2.2018, 10:15 Termins da l'emissiun Emprima emissiun: Glindesdi, 5.2.2018, 10:15, RTR



Per blers ha cumenzà uss la 5avla stagiun, il tschaiver. Ed RTR mussa il barlot, era cun agid da Vossa fotografia u da Voss video. E tge chè da resguardar per che fotos tramessas arrivian bain, quai tracta quest digitip.

Per il temp da tschaiver ha RTR lantschà la concurrenza «Confettis, colurs e canera». Da gudagnar datti in bon d'ina fatschenta da costums – quai cun trametter ina fotografia u in video ad RTR. Per che quai gartegia, avain nus intgins tips co trametter fotografias.

Il meglier èsi da trametter fotografias cun in e-mail, sco annexa. In e-mail ha plaz per 10 fin 20 megabytes, quai èn tranter trais e tschintg fotos. Fitg pratic è da trametter fotos cun WhatsApp. E cun l'app pon ins anc metter sin la foto emojis u texts, e far auters termagls sco colurar il maletg. Tge ch'ins sto dentant savair è che Whatsapp fa las fotografias bler pli pitschnas, ellas perdan qualitad.

Cura ch'i va per dapli fotos

Per trametter in dumber pli grond da fotografias, pon ins chargiar quellas sin plattafurmas online. Ins inditgescha las adressas d'e-mail da las persunas che duain survegnir las fotos. Las persunas survegnan lura in e-mail cun in link, e pon chargiar giu las fotos sin tge apparat ch'ellas vulan.

Questas plattafurmas han num WeTransfer, DropSend, myCloud Transfer ni Zeta Uploader. Ellas èn gratuitas sch'ins na trametta betg grad in'entira pluna da fotos. Ed ellas servan natiralmain era per videos, musica ed autras datas.

Servetschs sumegliants, dentant cun anc dapli pussaivladads, porschan plattafurmas sco Dropbox, OneDrive da Microsoft ni era iCloud dad Apple. Per nizzegiar quellas ston ins sa registrar. Pajar ston ins dentant mo sch'ins vul chargiar si propi bleras fotografias.