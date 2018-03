Il cumpliment

Venderdi, 9.3.2018, 10:15 Termins da l'emissiun Emprima emissiun: Venderdi, 9.3.2018, 10:15, RTR



Cumpliments èn bels pleds cun grond effect. Adina puspè entaup'ins glieud ch'avessan merità tals pleds: la vendidra dal Volg che serva adina cun in surrir, l'amia che gida en il perchasa, il vischin che dat da magliar al giat u simplamain insatgi che merita daditg in cumpliment che fa bain al cor.

Oz ha Dorothea Stupan survegnì cumpliments. Betg mo dad ina persuna – mabain da l'entira Societad da dunnas da Sent. En il num da la societad da dunnas ha engrazià Erna Fallett a Dorothea Stupan per tut ch'ella fa sco presidenta per las dunnas e la societad.

Ella organiseschia bain - ed era sch'i dettia problems cun las lavurs da maun, lura schlia ella quels. Cun paucs pleds: La Dorothea saja simplamain «impajabla».

Faschai era part

Ma era sch'els consistan mo d'in pèr pleds, vegnan cumpliments savens a la curta. RTR rimna e surdat quests cumpliments e gida uschia da dar enavos insatge a la glieud ch'ans embellescha mintga di la vita.

Audituras ed auditurs pon annunziar ad RTR lur cumpliment. Mintga gievgia decida la moderaziun tgenin che vegn resguardà. La moderatura registrescha lura in curt discurs cun la persuna che fa il cumpliment ed il venderdi telefonescha ella a la persuna che survegn il cumpliment.