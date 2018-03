La cifra – 19

Mesemna, 18.10.2017, 10:15



Oz è il di da partida dals communists en China, e quai per la 19avla giada.

Be mintga 5 onns s'entaupan ils delegads da la partida per tadlar il rapport da la regenza e per decider finamiras strategicas, sco er per occupar uffizis. Dentant cunquai che la China è in pajais che vegn regì autoritar socialistic è gia cler, Xi Jinping vegn a restar il chef dal stadi.