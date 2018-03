La cifra – 53,3

Nutella, la crema da nugat e nuschs da la firma Ferrero, ha auzà ses volumen da zutger da 55,9 sin 56,3%. E la Nutella è er vegnida pli clera – ella cuntegn dapli pulvra da latg a cust dal cacau.

Ferrero haja dentant midà la rezeptura clandestinamain, perquai han ils fans da Nutella lura reagì per part cun indignaziun sin las medias socialas. Per exempel ha insatgi fatg in tweet cun «Ferrero ha ruinà la Nutella», ubain «il mund n'è betg pli il medem». Ils blers users dentant han plitost fatg beffas da la novitad.