La cifra – 9'000 accidents

Mesemna, 1.11.2017, 10:15 Termins da l'emissiun Emprima emissiun: Mesemna, 1.11.2017, 10:15, RTR



Uschè blers accidents capitan durant in onn pervi da crudadas durant la lavur. Pia insatgi croda giu p. ex. dad in palancà u dad ina stgala.

Tar las crudadas sa fan ils pli blers mal vid ils pes u las chommas. 280 dals 9'000 accidents fineschan cun l'invaliditad u cun donns che restan e 22 èn mortals.

La cifra da bun 9'000 accidents ad onn resta tenor la Suva pli u main constanta malgrà tut las stentas da reducir il dumber d'accidents. Il problem è tenor ils experts che las reglas da segirtad sajan bain enconuschentas, na vegnian però betg adina resguardadas consequentamain. A la Suva custan ils accidents pervi da crudadas radund 260 milliuns francs ad onn.