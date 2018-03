Las set punts da Danis-Tavanasa

Glindesdi, 26.2.2018, 11:45 Termins da l'emissiun Emprima emissiun: Glindesdi, 26.2.2018, 11:45, RTR



Ina punt per il tren, ina punt per peduns e tschintg punts per autos.

Il fotograf d'architectura Wilfried Dechau e l'uniun «Nossa Punt» han edì in cudesch che tracta tut las punts che mainan sur il Rain Anteriur tranter Danis e Tavanasa.

Strusch da crair ch'i dat set punts, sin var 1,5 kilometers dal Rain Anteriur. La punt, a la quala l'uniun «Nossa Punt» ha dà gronda paisa, è quella da Versell, bajegiada l'onn 1928. Ina punt per tut il traffic. L'onn 1927 era la punt veglia da Maillart vegnida destruida d'ina bova. En mo 10 mais han ins construì la nova, quella da Versell.

Questa stad vegn la punt restaurada inaugurada e surdada al traffic plaun, vul dir als peduns e velos. Quella punt gioga propi la rolla principala en il cudesch «Nossa Punt». Ella è documentada cun pleds e fotografias da tuttas varts. Ed era la populaziun da Danis-Tavanasa vegn a pled. Sin pliras paginas raquintan giuven e vegl da lur punt.