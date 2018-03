Mustér: Record d'expositurs a la fiera da Nadal

Per la fiera da Nadal da Mustér ha quai dà dapli annunzias che quai ch'igl è stà pussaivel da porscher stans.

Suenter Sedrun e Medel è l'Uniun da dunnas da Mustér puspè en roda d'organisar la fiera da Nadal en Sursassiala. Rita Huonder, ina da las organisaturas ha grond plaschair da puspè pudair organisar questa fiera suenter dus onns a Mustér. Sco ella di datti 44 exposituras ed expositurs, quai ch'è uschè blers sco anc mai. Daplirs na possian els betg prender, damai che la vischnanca n'haja betg dapli stans.

Fiera engrondida

La fiera è sco usità sin il plaz scola ed avant la halla Cons. Da nov dentant era anc sin il plaz avant la chasa da tgira Puntreis. Sco Rita Huonder di saja quai in plaz ideal cun ina bella atmosfera. Per che la glieud possia circular senza privel, vegn la via Cons serrada sin quest tschancun per il traffic. Da nov vegni era ad avair animals che van a prà cun ina fiera da Nadal sin il plaz. Tranter ils stans vegni era a dar pussaivladads da star da cumpagnia e giudair l'atmosfera. L'Uniun da dunnas Mustér ha era zambregià sezza anghels ch'ella venda. Il retgav va a l'Uniun catolica da dunnas dal Grischun che sustegn cun quests daners famiglias povras.

La fiera cumenza da las 13.30 e dura fin las 20.00. Tranter las 14.00 e las 16.30 pon ils uffants zambregiar laternas per lura far las 17.30 in cortegi cun quellas.