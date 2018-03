Tratga da columbas bio a Duvin

Mesemna, 8.11.2017, 11:45 Termins da l'emissiun Emprima emissiun: Mesemna, 8.11.2017, 11:45, RTR



Arno Deplazes e ses fegl Romano vulan realisar ina tratga da columbas da maz, columbas per il cuschinier da renum internaziunal Andreas Caminada.

Per la tratga ston els bajegiar enturn ina veglia stalla, ch'è memia pitschna per vatgas e na correspunda betg pli a las leschas d'ozendi. En la stalla vegnan endrizzads caums per gnieus ed il bajetg sez vegn engrondì cun ina voliera.

L'emprim en Svizra

Il grond problem è, ch'i na dat en Svizra nagins auters producents da columbas da maz, mo elevaturs da columbas da posta. Uschia ha Romano Deplazes stuì mirar sur ils cunfins en Belgia ed en Frantscha per survegnir infurmaziuns, co la stalla sto vegnir bajegiada enturn. Plinavant sto el era anc rimnar experientschas co cumbatter parasits e malsognas. Sco pur da bio na dastga el betg simplamain duvrar chemia e medicaments.

Finamira: 600 columbas gia l'emprim onn

La primavaira 2018 vul Romano Deplazes entschaiver cun 50 pèrs, vul dir total 100 columbas. Ils pèrs mettan mintgamai dus ovs, e quai ca. mintga 30 dis, sis enfin set giadas per onn. Sche tut gartegia, duessi dar circa 600 columbas da maz gia l'emprim onn da producziun. Las columbas duain vegnir mazzadas giu la Bassa d'in mazler professiunal e lura tuttas vendidas ad Andreas Caminada, che vegn a servir las columbas en ses trais restaurants.