Moschea averta, coran modern

Dumengia, 19.11.2017, 8:06 Termins da l'emissiun Emprima emissiun: Dumengia, 19.11.2017, 8:06, RTR



Muslims liberals s'engaschan en Svizra per in islam moderà, per ina moschea averta per tuts e tuttas.

La populaziun svizra è critica envers ils muslims. In nov studi da l'Uffizi federal da statistica mussa, che mintga terz Svizzer sa senta disturbà dals esters, cunzunt dals muslims. Anc pli gronda ch'envers las persunas è la disfidanza dals Svizzers envers l'islam sez. Che l'islam saja memia conservativ, las dunnas discriminadas ed ils omosexuals betg tolerads. En Svizra datti pia in malesser tranter ils indigens ed ils muslims. Ma per bler betg tuts muslims n'èn radicals – i dat er muslims liberals, da quels che vulessan midadas. Dad in da quels datti d'udir en Vita e cretta.