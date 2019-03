Preziadas e preziads

Tar RTR realisain nus emissiuns da radio e da televisiun e redigin paginas d’internet cun contribuziuns da text, video ed audio. Nus rendain visibel e represchentain ina Svizra rumantscha simpatica, ancrada e creativa.

175 collavuraturas e collavuraturs (sin 135 plazzas) en tut la Svizra rumantscha stattan en il servetsch da noss public. Nus furnin infurmaziuns d'auta qualitad da la regiun, da la Svizra e dal mund, nus divertin, nus contribuin a la cultura, a la furmaziun ed a l’integraziun. RTR promova la cuminanza rumantscha e fa era part da quella.

Di per di cundivida RTR savida e moderescha la debatta cun la societad en ina moda che è e che vegn recepida sco cumpetenta e credibla. Nossa incumbensa è il mandat dal servetsch public ch'il Cussegl federal ha formulà en la concessiun da la SRG SSR. Il svilup tecnologic suandain nus attentivamain - per esser là, nua che noss public è.

Che nossa chasa da medias po lavurar independentamain, ch'ella po star a disposiziun al pli vast public, ch'ella po scolar schurnalistas e schurnalists uschia ch'els fan lavur professiunala, d'auta qualitad e credibladad, è per gronda part mo pussaivel grazia a Vus. 75 pertschient dal preventiv da la SRG SSR èn finanziads entras taxas e 25 pertschient tras entradas commerzialas, sco p.ex. reclama en la televisiun.

Jau engraziel persuenter, jau engraziel era per Voss interess e per Vossa simpatia envers noss programs. Gugent stun jau a disposiziun per Vossas dumondas, Vossa critica - e natiralmain era Voss laud.

Ladina Heimgartner

Directura RTR