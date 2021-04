Istorginas da buna notg, gieus auditivs, paraulas, videos e versets. Cun abunar la newsletter vegnis Vus a savair sco prim dal nov cuntegn rumantsch per uffants.

Abunar la newsletter d'uffants e famiglias E-mail Jau sun d’accord che mias datas da persuna vegnan duvradas per la newsletter da RTR. Dapli infurmaziuns chattais Vus sut www.rtr.ch/dretgs

La newsletter per famiglias ed uffants porscha cuntegn divertent per pitschen e grond. Ella cuntegn per exempel videos explicativs da l'emissiun Minisguard, gieus auditivs, episodas da la famiglia Babulin ubain era aventuras dals 3 amis dal Gôt Miraculous. Tut tenor stagiun porscha ella era avis sin acziuns, quiz e concurrenzas spezialas.

Cura: la newsletter cumpara ca. 1x al mais cun cuntegns en tut ils 5 idioms