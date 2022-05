La retscha da films documentars da RTR «Cuntrasts» consista per 99 pertschient d’atgnas producziuns. Auturas ed auturs èn collavuraturAs da RTR sco era cineasts libers che guardan e mussan la vita en il Grischun e la Svizra rumantscha tras lur camera.

RTR sustegna dentant era producziuns estras. En il rom da sia incumbensa per la cultura s’engascha la SRG SSR mintg’onn cun 32.5 milliuns francs (Pacte 2020-2023) per la co-producziun dals films svizzers. Da quai profiteschan era producentas e producents da films independents che fan films e videos per RTR. 2021 è RTR sa participada sur il Pacte de l’audiovisuel cun 215'000 francs a la realisaziun da quatter producziuns da film independentas.

Ina survista detagliada davart l’engaschament da la SRG SSR e RTR en il rom dal Pacte de l’audiovisuel è da chattar qua.

Documentaziuns

«Cuntrasts»

La retscha da films «Cuntrasts» cumpiglia istorgias da la convivenza e dals svilups socials en ed enturn la Svizra rumantscha. Il spectrum tematic è vast. I dat istorgias da gener politic, sociologic, economic, cultural, religius, sportiv e da fatgs divers. Era las furmas en variadas - davent da retschertgas, reportaschas, serias ubain era films che van simplamain a cor datti per mintga gust insatge.

Ina ediziun dals «Cuntrasts» ha custà en media 12'000 francs l’onn 2021.