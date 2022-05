Custs per emissiuns – quai mussa RTR

En la preschentaziun dals custs s’orientescha RTR vi da las expensas che stattan directamain en connex cun la producziun d’ina emissiun. Latiers tutgan ils custs per prestaziuns redacziunalas dal persunal e per la tecnica da producziun, lura custs per cumprar programs ed era per meds da producziun sco p. ex. studios, cameras e microfons u plazs da montascha.

Tar producziuns da televisiun han differents facturs gronda influenza sin ils custs, uschia ch’ils custs per emissiuns pon variar considerablamain era entaifer singuls geners.

Tar quests facturs tutgan:

Moda e maniera da la producziun (atgna producziun, co-producziun u producziun estra; producziun en il studio u dadora; live u preproducida)

Lavur per ina producziun (planisaziun, retschertga, cumplexitad d’ina producziun)

Dumber da las emissiuns (dumber d’episodas ad onn; format quotidian u da l’emna, emissiun singula)

Durada da l’emissiun

Tar il radio vegnan ils custs per l‘infurmaziun preschentads separà.

Tar las indicaziuns avant maun sa tracti dals custs effectivs per las emissiuns da l’onn 2021, sa basond sin il quint annual. Las datas vegnan actualisadas mintg’onn, adina suenter ch’il rendaquint è avant maun.