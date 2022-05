Radio RTR porscha 365 dis ad onn in program rumantsch cun infurmaziun actuala ed approfundada, service e divertiment, cun musica da tut las spartas e spezialmain da la scena da musica grischuna.

Radio RTR emetta per rumantsch. Singulas emissiuns d’infurmaziuns vegnan surpigliadas da radio SRF. Il program da radio sa drizza ad in vast public: emissiuns da divertiment, infurmaziuns localas fin internaziunalas, reportaschas da sport e durant 24 uras in program da musica che tanscha dal pop al rock e da la musica populara als semperverds. Ina da las spezialitads dal Radio RTR è la musica rumantscha en tut sias fassettas.

Ils custs totals per las novitads quotidianas e las emissiuns d’infurmaziun han muntà a 4.2 milliuns francs l’onn 2021.

Ils custs per il «Radio RTR» (senza l'infurmaziun) han muntà a 2.5 milliuns francs l’onn 2021.