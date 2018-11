Nossa finamira èsi da laschar sentir noss public il puls dal radio. E co faschain nus quai? La rulotta, nossa fatscha dals festivals prendain nus cun nus a l’exposiziun. Vita a la rulotta dattan noss moderaturs giuvens Ivo Orlik e Natalia Murtas. Mintga di emettan els live ord la rulotta e laschan uschia era sentir il public a chasa il puls da l’exposiziun.

Nus avain dentant betg be radio live, mabain era in gieu animà: “mova Nina”. Cun moviments u discutar fan ins muentar la figura da nossa moderatura dal Minisguard. In gieu che fa franc rir.

Emprendistas ed emprendists sco era schurnalists èn avant lieu e dattan pled e fatg davart lur professiun e tge ch’i dovra per vegnir collavuratur da RTR.

Nus ans legrain sin Vossa visita.

Radio live Mesemna

9.00 - 11.00

13.00 - 14.00 (Gratulaziuns)

16.00 - 17.00 (Semperverds spezialas) Gievgia

9.00 - 11.00

13.00 - 14.00 (Gratulaziuns)

16.00 - 17.00 (Semperverds spezialas) Venderdi

9.00 - 11.00

13.00 - 14.00 (Gratulaziuns)

16.00 - 17.00 (Semperverds spezialas) Sonda

14.00 - 16.00 (Parada da hits) Dumengia

10.00 - 12.00

13.00 - 14.00 (Gratulaziuns)