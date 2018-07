In film cun acturs professiunals, amaturas, statistas e statists da la regiun.

Attenziun: Plazzas limitadas per la premiera dals 25-08-2018. Es hat nur noch sehr wenige Plätze für die Premiere vom Samstag.

Nus cussegliain da visitar la premiera supplementara da dumengia, ils 26-08-2018 a las 17:00.

«Rumpeivel e custeivel» - preziusa e fragila: La lètg da Mona e Gieri è in zichel sa durmentada suenter 20 onns. Inspirada da propostas nunortodoxas dal nov plevon emprova Mona da dar puspè fieu a lur lètg. Ma Gieri ha in’affera cun Giulia, la meglra amia da Mona. E lezza sa deliberescha e realisescha ses siemi: Ella avra in agen café. E sco Mona dumondan adina dapli dunnas il cussegl dal nov plevon, enfin che la baselgia emprova finalmain da far fin cun quellas activitads „nuncristianas“.

Maletg 1 / 6 Legenda: Beat Marti e Bruno Cathomas RTR Maletg 2 / 6 Legenda: Marietta Jemmi, Anita Iselin e Rebecca Indermaur RTR Maletg 3 / 6 Legenda: Rebecca Indermauer RTR Maletg 4 / 6 Legenda: Tonia Maria Zindel RTR Maletg 5 / 6 Legenda: Murali Perumal RTR Maletg 6 / 6 Legenda: René Schnoz RTR

«Amur senza fin» è vegnì filmà l’atun 2017 a Sagogn e conturns. La SRG SSR preschenta la producziun da Zodiac Pictures en cooperaziun cun SRF e RTR en lingua rumantscha cun suttitels en tudestg, franzos e talian.Il film ha premiera en televisiun dumengia, ils 23-09-2018, a las 20:05 sin SRF1.

Premiera a Sagogn data:

sonda, 25-08-2018

sonda, 25-08-2018 uras:

18:00 apéro e musica

19:30 avertura da las portas / Türöffnung

20:00 pleds da bainvegni e film / Begrüssung und Filmvorführung

18:00 apéro e musica 19:30 avertura da las portas / Türöffnung 20:00 pleds da bainvegni e film / Begrüssung und Filmvorführung lieu:

halla polivalenta, Sagogn moderaziun:

Esther Berther

Esther Berther l’occurrenza è publica, l’entrada è libra

Avis / Hinweis: Las plazzas èn limitadas. Es hat nur noch wenige Plätze für die Vorstellung vom Samstag. Wir empfehlen die Zusatzvorstellung vom 26. August 2018 um 17:00 Uhr zu besuchen.