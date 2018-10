Suenter quatter onns pausa datti quest onn dals 26 fin ils 28 d’october puspè l’ex Mustér en il center da sport e cultura a Mustér. Era RTR è cun ses stan e bler divertiment per Vus avant lieu.

Ensemen cun il public promova RTR la vita culturala e sociala da la Rumantschia. Uschia envida RTR durant l’ex18 giuven e vegl, pitschen e grond da sa divertir cun il suandant program:

Radio live da l’ex18 Mustér

Venderdi (16:00 - 18:00), sonda (16:00 – 18:00) e dumengia (11:00 – 12:00 e 16:00 – 17:00) vegn fatg radio live da l'ex18 Mustér.

Venderdi (19:00 - 21:00), sonda (15:00 – 17:00 e 20:00 – 22:00) e dumengia (13:00 – 15:00) è il team da nossaistorgia.ch al stan da RTR e preschenta als visitaders ed a las visitadras il nov archiv digital.

Dumengia a las 13:00 vegn mussà il film rumantsch «Amur senza fin» en la sala Fontauna.

RTR a l'ex18 Mustér

Sper la preschentaziun dal film «Amur senza fin», radio live da l’ex18 e la preschientscha dal team da nossaistorgia.ch porscha RTR a las visitadras ed ils visitaders la pussaivladad da sa participar a la concurrenza annuala ed uschia gudagnar ina fin d'emna da divertiment cun lur famiglia.

Plinavant pon las visitadras ed ils visitaders era quest onn puspè sa participar al gieu dal marenghin e cun savida ed in zichel fortuna gudagnar in marenghin. Ils pli pitschens pon tschertgar e chattar sbagls en in maletg e gudagnar ina DVD / CD u ina stgatla da colurs.

Uras d’avertura da l’ex18 Mustér venderdi, 26-10-2018, da las 17:00 a las 23:00

sonda, 27-10-2018, da las 11:00 a las 22:00

dumengia, 28-10-2018, da las 11:00 a las 18:00

Nus ans legrain da Vossa visita!